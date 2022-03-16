https://news.day.az/society/1444914.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за март.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, 10 марта были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 16 марта - по другим регионам страны, а также гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.
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