Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий за март.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, 10 марта были выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району, а 16 марта - по другим регионам страны, а также гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Граждане могут получить пенсии в банкоматах соответствующих банков.