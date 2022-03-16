Гражданин Ирана совершил ДТП в Баку

В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 15 марта около 19.00 на территории поселка Сахиль в Гарадагском районе грузовой автомобиль "Howo", управляемый гражданином Ирана Пормехрали Исмиали столкнулся с автомобилем "ГАЗель", за рулем которого находился житель Баку Э.Алиев.

В результате аварии скончались пассажиры Алиева Бабашах Гарибов, Гаиб Зейналов и Мухаммед Гарашов, водитель был госпитализирован.

По факту ведется расследование.