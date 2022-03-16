https://news.day.az/society/1444959.html Гражданин Ирана совершил ДТП в Баку - есть погибшие
Гражданин Ирана совершил ДТП в Баку - есть погибшие
В Баку произошло ДТП, в результате которого погибли 3 человека.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 15 марта около 19.00 на территории поселка Сахиль в Гарадагском районе грузовой автомобиль "Howo", управляемый гражданином Ирана Пормехрали Исмиали столкнулся с автомобилем "ГАЗель", за рулем которого находился житель Баку Э.Алиев.
В результате аварии скончались пассажиры Алиева Бабашах Гарибов, Гаиб Зейналов и Мухаммед Гарашов, водитель был госпитализирован.
По факту ведется расследование.
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