Какой будет погода в Баку завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, утром местами туман, моросящий дождь, северо-восточный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 2-4, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди, в горах и предгорьях - снег, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 7-12, в высокогорье - до 17, днем - 0-5 градусов мороза.