В Баку бетономешалка опрокинулась на автомобиль марки Opel.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на дороге, ведущей в аэропорт.

Пострадали 3 человека, сообщил главный врач Бакинской станции скорой и неотложной медицинской помощи Рауф Нагиев.

"Вызов в скорую поступил в 13:06. 3 человека получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Городскую клиническую больницу № 3", - отметил главврач.

На место происшествия привлечены сотрудники Сураханского районного управления полиции.

Главный инспектор Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил, что сотрудники УДП регулируют движение на дороге.