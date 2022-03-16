https://news.day.az/society/1445057.html Около 10 тысяч азербайджанцев вернулись на родину из Украины
Около 10 тысяч азербайджанцев вернулись на родину из Украины
Более 9 500 азербайджанцев, проживающих в Украине, эвакуированы на родину. Это еще раз демонстрирует постоянную заботу Президента Ильхама Алиева о гражданах Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.
По его словам, в числе эвакуированных есть и граждане Украины.
"В течение 15 дней в Азербайджан эвакуированы 2 800 азербайджанцев - граждан Украины", - сказал Гусейнов.
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