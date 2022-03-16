Около 10 тысяч азербайджанцев вернулись на родину из Украины

Более 9 500 азербайджанцев, проживающих в Украине, эвакуированы на родину. Это еще раз демонстрирует постоянную заботу Президента Ильхама Алиева о гражданах Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов.

По его словам, в числе эвакуированных есть и граждане Украины.

"В течение 15 дней в Азербайджан эвакуированы 2 800 азербайджанцев - граждан Украины", - сказал Гусейнов.