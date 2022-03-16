https://news.day.az/society/1445069.html В Азербайджане создан Совет по мигрантам
В Азербайджане создан Совет по мигрантам
При Государственной миграционной службе Азербайджана создан Совет по мигрантам.
Как передает Day.Az, об этом сказал в среду начальник Государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов на конференции на тему "15-летнее партнерство для инклюзивного, прогрессивного и лучшего управления миграцией".
"Наша цель - выдвижение инициатив по интеграции проживающих в Азербайджане иностранцев. В то же время ведутся обсуждения по созданию в будущем интеграционных центров", - сказал Гусейнов.
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