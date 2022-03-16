Экс-глава аппарата ИВ Баку приговорен к условному сроку

Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу бывшего руководителя аппарата Исполнительной власти (ИВ) города Баку Расима Гулиева на приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно вердикту суда, Расим Гулиев приговорен к двум годам лишения свободы условно и освобожден из зала суда.

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