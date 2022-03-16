Объявлены результаты экзамена учащихся колледжей

Объявлены результаты экзамена по азербайджанскому языку, проведенного 14 марта для учащихся отделений учреждений специального и профессионального образования с негосударственным языком обучения.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Результаты были опубликованы на официальном сайте центра 16 марта в 15:24.

С помощью рабочего номера и серийного номера (или FIN-кода) удостоверения личности учащиеся могут ознакомиться с результатами тестирования, изображениями лицевой и оборотной сторон листа ответов, а также с оценками по каждому заданию открытого типа.

Из 95 человек, которые должны были принять участие в экзамене, шестеро не явились.

Для рассмотрения обращений, связанных с результатами экзамена, создана апелляционная комиссия, которая функционирует в здании ГЭЦ по адресу: улица Гасана Алиева, 299. Учащиеся могут лично обратиться в комиссию 17-18 марта с 10:00 до 16:00, представив документ, удостоверяющий личность.