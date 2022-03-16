Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 17 574 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 868, вторую дозу получили 1729 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 14 072, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 905 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 303 938, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 316 267, вторую дозу получили 4 807 323 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 959 219, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 221 129 человек.