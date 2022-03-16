В бакинском метро произошла задержка в движении поездов.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский Метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Отмечено, что в кабине машиниста поезда, следовавшего по зеленой линии "28 Мая-Низами", включился сигнал автоматической блокировки дверей. Поэтому машинист остановил поезд и осмотрел дверь 3-го вагона, с которой поступил соответствующий сигнал на панель управления. Установив, что проблемы нет, он возобновил движение поезда".

Сообщается, что по этой причине возникла пауза между двумя поездами продолжительностью около 6 минут, и произошла задержка: "Так как пауза возникла только между двумя поездами, она будет устранена в кратчайшие сроки. По предварительной версии, сигнал автоматической блокировки дверей включился на панели управления из-за действий одного из пассажиров. В этой связи начато соответствующее техническое расследование".