https://news.day.az/society/1445194.html В Азербайджан вернулись еще 184 эвакуированных из Украины граждан - ФОТО
В Азербайджан вернулись еще 184 эвакуированных из Украины граждан - ФОТО
Еще 184 гражданина Азербайджана эвакуированы "Азербайджанскими Авиалиниями" из города Яссы в Румынии на родину в связи с ситуацией в Украине. 16 из эвакуированных - дети.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первую очередь эвакуируются женщины, дети, пожилые люди и лица с проблемами со здоровьем.
Граждане, эвакуированные на родину, поблагодарили главу государства за внимание и заботу.
По данным Государственной миграционной службы, на сегодня из Украины эвакуировано около 10 тысяч граждан Азербайджана.
Отметим, что эвакуация граждан Азербайджана чартерными рейсами и автобусами из стран, граничащих с Украиной, будет продолжена.
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