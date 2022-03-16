В Азербайджан вернулись еще 184 эвакуированных из Украины граждан

Еще 184 гражданина Азербайджана эвакуированы "Азербайджанскими Авиалиниями" из города Яссы в Румынии на родину в связи с ситуацией в Украине. 16 из эвакуированных - дети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в первую очередь эвакуируются женщины, дети, пожилые люди и лица с проблемами со здоровьем.

Граждане, эвакуированные на родину, поблагодарили главу государства за внимание и заботу.

По данным Государственной миграционной службы, на сегодня из Украины эвакуировано около 10 тысяч граждан Азербайджана.

Отметим, что эвакуация граждан Азербайджана чартерными рейсами и автобусами из стран, граничащих с Украиной, будет продолжена.