В Баку перевернулся автомобиль

В Баку водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водителя, застрявшего в машине, вытащили очевидцы происшествия.

По словам очевидцев, водитель получил серьезные травмы.