https://news.day.az/society/1445251.html В Баку перевернулся автомобиль - есть пострадавший - ВИДЕО
В Баку перевернулся автомобиль - есть пострадавший - ВИДЕО
В Баку водитель автомобиля "Lada Priora" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, водителя, застрявшего в машине, вытащили очевидцы происшествия.
По словам очевидцев, водитель получил серьезные травмы.
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