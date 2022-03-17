Вниманию поступающих в вузы и колледжи

Сегодня завершается прием заявлений на зачисление студентов в высшие и средние специальные учебные заведения.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), на данный момент свои заявления подтвердили 90 810 абитуриентов.

В процессе участвуют выпускники как нынешнего, так и прошлых лет. Информацию о регистрации для поступления в группы специальностей, а также в средние специальные учебные заведения можно узнать в режиме реального времени в разделе статистики на сайте ГЭЦ.

После создания "Личного кабинета" на сайте ekabinet.dim.gov.az, абитуриентам необходимо выполнить вход на соответствующую страницу Государственного экзаменационного центра (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), используя имя пользователя и пароль от личного кабинета, заполнить и утвердить форму "Электронного заявления абитуриента".

Большинство заявителей могут утвердить свои заявления самостоятельно. Однако, в случае если в системе нет достаточных сведений об абитуриенте, тогда ему необходимо подтвердить заявление в комиссии, лично представив необходимые документы в соответствующую комиссию до 17:00. Со списком комиссий по приему документов можно ознакомиться здесь.