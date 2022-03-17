https://news.day.az/society/1445299.html Еще два участника Отечественной войны получили работу - ФОТО
Еще два участника Отечественной войны получили работу - ФОТО
Два участника 44-дневной Отечественной войны получили работу в системе Министерства труда и социальной защиты населения АР.
Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, Натиг Шихизаде назначен на должность главного специалиста, а Джейхун Багиров - специалиста в департаменте человеческих ресурсов Рабочего центра DOST при министерстве.
Н.Шихизаде был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", а Дж.Багиров - "За освобождение Ходжавенда".
Всего в настоящее время в аппарате центра DOST работают семь участников Отечественной войны и один член семьи шехида.
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