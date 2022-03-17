Еще два участника Отечественной войны получили работу

Два участника 44-дневной Отечественной войны получили работу в системе Министерства труда и социальной защиты населения АР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ведомство, Натиг Шихизаде назначен на должность главного специалиста, а Джейхун Багиров - специалиста в департаменте человеческих ресурсов Рабочего центра DOST при министерстве.

Н.Шихизаде был награжден медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", а Дж.Багиров - "За освобождение Ходжавенда".

Всего в настоящее время в аппарате центра DOST работают семь участников Отечественной войны и один член семьи шехида.