Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, осадки, утром местами будет туман. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5° тепла, днем-7-9° тепла, в Баку ночью -2-4° тепла, днем -7-9° тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 770 мм ртутного столба до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана ожидается переменная облачность, местами пройдет снег, будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье до 16°мороза, днем 0-5° мороза.