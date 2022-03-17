Как будет работать Бакинский зоопарк в дни праздника Новруз?

Бакинский зоопарк в дни праздника Новруз будет работать в обычном режиме, сказала Day.Az исполнительный директор Бакинского зоопарка Назакет Исаева.

"Кассы будут открыты пять дней в неделю с 10:00 до 17:30, билеты также можно приобрести онлайн. По выходным дням кассы будут работать с 9:00", - сказала Исаева.

Отметим, что стоимость билетов в Бакинский зоопарк составляет 5 манатов для взрослых и 2 маната - для детей.

Для детей до трех лет и членов семей шехидов - вход бесплатный.

Бакинский зоологический парк был реконструирован по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой. После реконструкции общая площадь территории зоопарка была расширена почти вдвое и составила 4,25 гектара. В настоящее время в зоопарке насчитывается 125 видов животных, 22 из них занесены в Красную книгу.

Напомним, что в Азербайджане на праздник Новруз девять дней будут нерабочими.