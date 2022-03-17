https://news.day.az/society/1445394.html Пожар на подстанции в Хырдалане
Пожар на подстанции в Хырдалане
На подстанции ОАО "Азеришыг" в Хырдалане произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате возникли перебои в подаче электроэнергии.
В настоящее время специалисты проводят соответствующую работу для восстановления подачи электроэнергии. Предполагается, что восстановительные работы будут завершены к концу дня.
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