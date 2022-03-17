Пожар на подстанции в Хырдалане

На подстанции ОАО "Азеришыг" в Хырдалане произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате возникли перебои в подаче электроэнергии.

В настоящее время специалисты проводят соответствующую работу для восстановления подачи электроэнергии. Предполагается, что восстановительные работы будут завершены к концу дня.