https://news.day.az/society/1445423.html На некоторых дорогах Баку будет ограничено движение
На некоторых дорогах Баку будет ограничено движение
С 22:00 сегодняшнего дня до 06:00 на пересечении улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина, а также Рашида Бейбутова с проспектом Азадлыг будут проводиться работы по нанесению разметки.
Об этом Day.Az сообщило Государственное агентство автомобильных дорог (ГААДА).
В указанный промежуток времени движение на указанных перекрестках будет частично ограничено. Агентство просит водителей быть осторожными при движении по участкам, где ведутся работы в указанный период, и соблюдать правила дорожного движения.
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