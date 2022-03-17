На некоторых дорогах Баку будет ограничено движение

С 22:00 сегодняшнего дня до 06:00 на пересечении улиц Узеира Гаджибейли и Пушкина, а также Рашида Бейбутова с проспектом Азадлыг будут проводиться работы по нанесению разметки.

Об этом Day.Az сообщило Государственное агентство автомобильных дорог (ГААДА).

В указанный промежуток времени движение на указанных перекрестках будет частично ограничено. Агентство просит водителей быть осторожными при движении по участкам, где ведутся работы в указанный период, и соблюдать правила дорожного движения.