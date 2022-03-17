https://news.day.az/society/1445450.html Экс-сотрудник Azərpoçt выпущен на свободу
Экс-сотрудник Azərpoçt выпущен на свободу
17 марта Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор бывшему начальнику отдела обслуживания клиентов филиала №6 ООО Azərpoçt Эльдару Ахмедову, обвиняемому в хищении в особо крупном размере.
Как передает Day.Az, председательствовал на процессе судья Джавид Гусейнов.
Суд приговорил Эльдара Ахмедова к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года, и он был освобожден в зале суда.
Напомним, что Ахмедов был признан виновным по статье 179.3.2 (хищение, совершенное в крупном размере) УК Азербайджана.
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