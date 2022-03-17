Экс-сотрудник Azərpoçt выпущен на свободу

17 марта Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор бывшему начальнику отдела обслуживания клиентов филиала №6 ООО Azərpoçt Эльдару Ахмедову, обвиняемому в хищении в особо крупном размере.

Как передает Day.Az, председательствовал на процессе судья Джавид Гусейнов.

Суд приговорил Эльдара Ахмедова к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года, и он был освобожден в зале суда.

Напомним, что Ахмедов был признан виновным по статье 179.3.2 (хищение, совершенное в крупном размере) УК Азербайджана.