Генпрокуратура Азербайджана об убийстве известного спортсмена

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по делу об убийстве известного спортсмена. Как сообщалось ранее, в районную прокуратуру 14 марта поступила информация об убийстве в одном из магазинов на территории Бинагадинского района Заура Юсифова, 1984 года рождения.

Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, по данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

В ходе предварительного расследования были установлены основания для подозрения Самира Ширалиева, 2000 года рождения, в совершении умышленного убийства Заура Юсифова, которого он подозревал в убийстве своего двоюродного брата Эмина Сафарова по прозвищу "Эмин 444".

Решением суда в отношении Самира Ширалиева избрана мера пресечения в виде ареста в качестве обвиняемого лица.

Следствие по уголовному делу продолжается.