Генпрокуратура Азербайджана об убийстве известного спортсмена
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию по делу об убийстве известного спортсмена. Как сообщалось ранее, в районную прокуратуру 14 марта поступила информация об убийстве в одном из магазинов на территории Бинагадинского района Заура Юсифова, 1984 года рождения.
Как сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, по данному факту следственным управлением Генеральной прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.
В ходе предварительного расследования были установлены основания для подозрения Самира Ширалиева, 2000 года рождения, в совершении умышленного убийства Заура Юсифова, которого он подозревал в убийстве своего двоюродного брата Эмина Сафарова по прозвищу "Эмин 444".
Решением суда в отношении Самира Ширалиева избрана мера пресечения в виде ареста в качестве обвиняемого лица.
Следствие по уголовному делу продолжается.
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