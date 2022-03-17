Продлен срок приема документов в вузы

Срок приема заявлений о приеме студентов на уровень бакалавриата высших учебных заведений и в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего (11-летнего) образования продлен до 11:00 завтрашнего дня.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ГЭЦ, по состоянию на 16:50 свои заявления подтвердили 94 323 человека.

Отметим, срок приема заявлений должен был истечь сегодня в 23:59. Прием документов начался 4 апреля.