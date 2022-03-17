https://news.day.az/society/1445468.html Продлен срок приема документов в вузы - ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Продлен срок приема документов в вузы - ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ
Срок приема заявлений о приеме студентов на уровень бакалавриата высших учебных заведений и в средние специальные учебные заведения на базе полного среднего (11-летнего) образования продлен до 11:00 завтрашнего дня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт ГЭЦ, по состоянию на 16:50 свои заявления подтвердили 94 323 человека.
Отметим, срок приема заявлений должен был истечь сегодня в 23:59. Прием документов начался 4 апреля.
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