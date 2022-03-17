Так празднуют Новруз военные, стоящие на страже города Шуша - ВИДЕО
Азербайджанское телевидение подготовило видеоролик по случаю праздника Новруз.
Как сообщили Day.Az в отделе социальных сетей и по связям с общественностью телеканала, на видео сняты военнослужащие Внутренних войск МВД, несущие службу в Шуше.
На видео, снятом при поддержке МВД, видно, как у Гянджинских ворот Шушинской крепости военные разжигают праздничный костер и собираются вокруг него.
Они открывают новрузовскую хончу, пьют чай из самовара с традиционными праздничными сладостями и прыгают через костер.
В конце военнослужащие держат в руках азербайджанский флаг, и демонстрируют свою любовь к Шуше и Родине.
В качестве фоновой музыки была выбрана азербайджанская народная песня "Сары гелин".
Режиссер и оператор ролика - Эльвин Ахмедоглу, художник - Парвана Мамедова, продюсер Замиг Аловсатоглу, графика - Ровшан Абиев.
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