https://news.day.az/society/1445504.html Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане? - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
В Азербайджане выявлено еще 99 случаев заражения коронавирусом, 315 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
8 пациентов с коронавирусом скончались.
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