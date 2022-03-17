Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 16 552 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 818, вторую - 1 815, три и более - 13 119, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста - 800 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 320 490. Первую дозу вакцины получили 5 317 085, вторую - 4 809 138, три и более - 2 972 338, бустерную дозу после положительного результата теста - 221 929 человек.