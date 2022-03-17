В Азербайджане снят фильм "Священное наследие", посвященный селу Туг

Одним из приоритетных вопросов для Азербайджана после славной Победы в Отечественной войне является доведение до международной общественности фактов о разрушениях и актах вандализма, совершенных армянами за период оккупации территорий Азербайджана. В настоящее время в нашей стране проводится большая работа по документированию военных преступлений армян, в том числе разрушений, совершенных ими в период оккупации, фактов уничтожения культурных, исторических и религиозных памятников. Это важно с точки зрения доказательства на основе фактов лживости и безосновательности претензий, выдвигаемых Арменией против нашей страны в постконфликтный период.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, большое значение в этом смысле имеет подготовленный Аналитическим медиа-центром совместно с телеканалом CBC против лживых притязаний армянских историков и их зарубежных покровителей фильм "Священное наследие", посвященный селу Туг Ходжавендского района. Автор идеи фильма - генеральный директор телеканала CBC Вугар Халилов, редактор - Аяз Мирзоев, режиссер - Зека Гулиев.

Отправившись в рамках проекта в село Туг Ходжавендского района, съемочная группа сняла здесь древние исторические албанские храмы, зафиксировав фальсификации, которым их подвергли армяне. В фильме представлены мнения историков и религиозных деятелей, связанные с этими фальсификациями.

Автор идеи фильма Вугар Халилов отметил, что Президент Ильхам Алиев на основании весомых фактов доводит до международной общественности информацию о военных преступлениях, совершенных армянами, и их горьких последствиях. "В настоящее время каждый из нас как гражданин должен активно участвовать в этом процессе, достойно защищать интересы нашей страны. Подготовка таких документальных фильмов, служащих разоблачению агрессора, и представление их на международных медиа-платформах в переводе на иностранные языки, чрезвычайно важны. Считаю, что подготовка таких фильмов продолжится", - сказал он.

Редактор фильма Аяз Мирзоев сказал, что факты, представленные в фильме, еще раз доказывают, что претензии официального Еревана, связанные с культурно-историческим наследием на наших территориях, лживы и безосновательны. "Фильм богат фактами, разоблачающими попытки представить миру древние албанские памятники Азербайджана как армянские церкви, демонстрирующими, что эти памятники являются частью нашего культурно-исторического наследия", - подчеркнул он.

Отметим, что анонс фильма "Священное наследие" можно посмотреть на странице Аналитического медиа-центра в Facebook https://fb.watch/bOVOSSi6tD/.