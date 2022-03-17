Фонд Гейдара Алиева подарил детским домам и школам-интернатам книги

Фонд Гейдара Алиева подарил ряду бакинских детских домов, школ-интернатов и учреждений социального обслуживания для детей, нуждающихся в особой заботе, книги.

Как передает Day.Az, акция проведена в рамках образовательного проекта "Юксель", реализуемого при поддержке Бакинского книжного центра и компании bp Azerbaijan.

Волонтеры Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева побывали в детских домах, школах-интернатах и учреждениях социального обслуживания для детей, нуждающихся в особой заботе, в Баку, Гяндже, Лянкяране и Шеки, и раздали более 2000 книг для детей, включающих стихи, рассказы, загадки, энциклопедии на азербайджанском, турецком, русском и английском языках.

Как продолжение акции 17 марта в Хазарском доме молодежи была представлена программа, посвященная Новруз байрамы, для детей и подростков, библиотеке Дома молодежи подарены различные издания.

Руководитель департамента Фонда Гейдара Алиева, депутат Милли Меджлиса Солтан Мамедов, вице-президент bp Бахтияр Асланбейли в своих выступлениях подчеркнули важность проекта для индивидуального развития и формирования мировоззрения молодого поколения.