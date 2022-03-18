В Азербайджане ухудшится погода

Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредила о неблагоприятных погодных условиях в Баку и на Абшеронском полуострове.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, ожидается, что в Баку и на Абшеронском полуострове с утра 18 марта и до утра 19 марта скорость северо-западного ветра достигнет 15-20, в порывах - 23-25 м/с, будет идти дождь, местами мокрый снег.