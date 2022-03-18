В Баку и на Абшероне завершаются ярмарки в связи с Новрузом

Завтра в Азербайджане завершаются ярмарки Kənddən Şəhərə ("Из села в город"), которые министерство сельского хозяйства Азербайджана проводит с 12 марта в связи с праздником Новруз.

Несмотря на дождливую погоду, люди охотно посещают ярмарки, сказал Day.Az представитель ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Галиб Бахрамов.

"Завтра последний день проведения ярмарок Kənddən Şəhərə. На них более 100 фермеров из 50 регионов реализуют около 50 видов сельскохозяйственной продукции. Цены на продукцию устанавливают сами фермеры. На ярмарках наблюдается высокий спрос на сухофрукты", - сказал Бахрамов.