https://news.day.az/society/1445657.html Вниманию поступающих на военный-медицинский факультет
Вниманию поступающих на военный-медицинский факультет
Прием документов в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева и на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета пройдет с 1 по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщили Day.Az в Государственной экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.
По его данным, с этого года абитуриенты смогут сдать вступительные экзамены в Высшую военную школу и на военно-медицинский факультет, помимо азербайджанского, и на русском языке.
Напомним, что обучение в указанных учебных заведениях ведется на азербайджанском языке.
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