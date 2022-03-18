Вниманию поступающих на военный-медицинский факультет

Прием документов в Высшую военную школу имени Гейдара Алиева и на военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета пройдет с 1 по 30 апреля 2022 года. Об этом сообщили Day.Az в Государственной экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

По его данным, с этого года абитуриенты смогут сдать вступительные экзамены в Высшую военную школу и на военно-медицинский факультет, помимо азербайджанского, и на русском языке.

Напомним, что обучение в указанных учебных заведениях ведется на азербайджанском языке.