Прогноз погоды в Баку на завтра

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди, будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем-5-8° тепла. В Баку ночью будет 1-3° тепла, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление упадет с 773 мм ртутного столба выше нормы до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается дождь, местами снег, западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье до 16°мороза, днем 0-5° мороза.