Какой будет погода в праздничные дни?

Национальная гидрометеорологическая служба сделала предупреждение в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили Day.Az в Службе, в Баку и на Абшеронском полуострове с 20 по 23 марта ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, с порывами до 23-25 м/с, вечером 20 марта, ночью и утром 21 марта местами - до 28-30 м/с, временами пройдут дожди.

До 26 марта в районах Азербайджана сохранятся неустойчивые погодные условия, временами пройдут дожди, в горных и предгорных районах снег, туман.

Будет дуть западный ветер 15-20 м/с, местами с порывами до 23-28 м / с. В горных районах есть вероятность обледенения дорог.