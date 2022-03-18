На ряде дорог и проспектов Баку пройдут ремонтные работы

Пользуясь снижением интенсивности транспорта в столице в предстоящие праздничные дни Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана 22-27 марта планирует провести на ряде дорог и проспектов ремонтные работы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Госагентстве.

По информации, водителей просят с пониманием отнестись к ремонтным работам на указанных улицах и проспектах, в указанные дни соблюдать осторожность при передвижении по территориям, где проводятся ремонтных работы, соблюдать правила дорожного движения.

Ремонтные работы будут проводиться на определенной части приведенных ниже улиц и проспектов:

- улица Микаила Мушвига (от "Волчьих ворот" до проспекта Метбуат);

- улица Рашида Бейбутова (от улицы Диляры Алиевой до улицы Сулеймана Рагимова);

- улица А.Саламзаде (от Габалинского круга до въезда в туннель - в 3 местах)

- улица Назима Хикмета (круг Мусабекова);

- боковая улица Тбилисского проспекта (от улицы Сеидджафара Пишевари до круга 20 Января);

- проспект Зии Буниятова (верх моста "Азадлыг" - в 3 местах);

- проспект Зии Буниятова (от улицы Асифа Магеррамова до круга 20 Января);

- проспект Азадлыг (от улицы Нахчывани до въезда в туннель);

- проспект Зии Буниятова (от улицы Ибрагимпаши Дадашова до магазина "Santral" - в 6 местах);

- проспект Зии Буниятова (боковые улицы перед магазином "Santral");

- городское шоссе (Забратская дорога);

- верх моста "Кероглу" (от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Микаила Алиева);

- Первая бакинская кольцевая дорога (от торгового центра "Бина" в направлении Биладжара);

- покраска дороги на проспекте Гейдара Алиева - Мярдякан - Бильгя;

- улица Саттара Бахлулзаде на территории Сураханского района;

- Сальянское шоссе (от улицы Арифа Исмайлова до "20 участка").