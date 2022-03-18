Суд вынес приговор экс-главе ИВ Билясувара
Depozit faizini öncədən al!

В административном здании Сабунчинского районного суда 18 марта завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Билясуварского района Махира Гулиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Суд приговорил экс-главу ИВ Билясуварского района к 11 годам лишения свободы.

Новость обновляется