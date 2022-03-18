https://news.day.az/society/1445818.html Суд вынес приговор экс-главе ИВ Билясувара
Суд вынес приговор экс-главе ИВ Билясувара
В административном здании Сабунчинского районного суда 18 марта завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти (ИВ) Билясуварского района Махира Гулиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Суд приговорил экс-главу ИВ Билясуварского района к 11 годам лишения свободы.
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