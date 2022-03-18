https://news.day.az/society/1445831.html В Карабахе будут установлены 11 метеостанций
В Карабахе будут установлены 11 метеостанций
В Азербайджане автоматизируют сеть гидрометеорологических наблюдений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в эфире передачи Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице ведомства в Facebook.
Она также сообщила, что в Карабахском регионе будут установлены 11 метеостанций.
По словам Тагиевой, ожидается, что эти метеостанции будут установлены к началу июня.
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