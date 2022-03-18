В Карабахе будут установлены 11 метеостанций

В Азербайджане автоматизируют сеть гидрометеорологических наблюдений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева в эфире передачи Ekspert saatı ("Час эксперта") на официальной странице ведомства в Facebook.

Она также сообщила, что в Карабахском регионе будут установлены 11 метеостанций.

По словам Тагиевой, ожидается, что эти метеостанции будут установлены к началу июня.