Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 112 случаев заражения коронавирусом, 234 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

6 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 791 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 780 536 человек вылечились, 9 647 скончались, число активных больных - 1 105.

За прошедшие сутки проведено 5 153 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 656 940 тестов.