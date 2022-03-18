Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 18 052 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 835, вторую дозу получил 1981 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 14 417, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 819 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 13 338 542, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 317 920, вторую дозу получили 4 811 119 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 2 986 755, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 222 748 человек.