В Азербайджане семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены еще 100 квартир

Сегодня министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 100 квартир в жилых комплексах города Баку и Абшеронского района.

Как сообщили Day.Az в министерстве, на мероприятии в связи с этим замминистра труда и социальной защиты Вусал Насирли отметил, что согласно указам и распоряжениям Президента Ильхама Алиева продолжаются последовательные и широкомасштабные социальные реформы для обеспечения благосостояния граждан. В новом пакете социальных реформ с начала 2022 года в очередной раз повышены заработная плата, пенсии и другие социальные выплаты. Ежегодные дополнительные средства, выделяемые на это и охватывающие 3,4 миллиона человек, составляют 2,1 миллиарда манатов.

Было отмечено, что с начала текущего года министерством были обеспечены жильем или частными домами 200, в поствоенный период - 3200, в целом за прошедший период более 12500 семей шехидов и инвалидов войны.

В 2021 году министерство обеспечило автомобилями 164, в целом за прошедший период - 7400 инвалидов войны.

На мероприятии граждане, обеспеченные новым жильем, выразили благодарность главе государства за внимание и заботу.