В «Siyəzən Broyler» произошел пожар

В ОАО "Siyəzən Broyler" произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Сиазаньском районе на территории ОАО "Siyəzən Broyler" на площади 650 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции кровли птицецеха общей площадью 1120 кв.м, электропроводка, вентиляционные установки, пластиковые емкости для воды и корма.

Остальная часть цеха была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.