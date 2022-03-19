https://news.day.az/society/1445900.html В «Siyəzən Broyler» произошел пожар
В «Siyəzən Broyler» произошел пожар
В ОАО "Siyəzən Broyler" произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Сиазаньском районе на территории ОАО "Siyəzən Broyler" на площади 650 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции кровли птицецеха общей площадью 1120 кв.м, электропроводка, вентиляционные установки, пластиковые емкости для воды и корма.
Остальная часть цеха была защищена от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.
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