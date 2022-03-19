https://news.day.az/society/1445925.html Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане по гослинии?
Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане по гослинии?
До сегодняшнего дня по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана 38 035 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2 093 609 804 маната.
Об этом сообщили Day.Az в фонде.
В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 442 человека улучшили свои жилищные условия.
Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составляет 289 103 000 манатов, говорится в сообщении.
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