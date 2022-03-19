Сколько ипотечных кредитов выдано в Азербайджане по гослинии?

До сегодняшнего дня по линии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана 38 035 заемщикам были выданы ипотечные кредиты на сумму 2 093 609 804 маната.

Об этом сообщили Day.Az в фонде.

В рамках механизма сдачи квартир в аренду с правом выкупа 1 442 человека улучшили свои жилищные условия.

Сумма предоставленных фондом гарантий и субсидий по бизнес-проектам составляет 289 103 000 манатов, говорится в сообщении.