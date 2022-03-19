Хорошая новость для желающих купить квартиру

Цены на вторичном рынке недвижимости в Баку продолжают снижаться.

Об этом сообщил Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов, передает Day.Az.

"В феврале 2022 года цены на вторичном рынке жилья столицы понизились на 2,29 процента", - сказал Ибрагимов.

По его словам, интерес к квартирам в зданиях старой постройки постепенно снижается.

"Продажа квартир в старых домах стала проблемой, в связи с чем цены снижаются уже три месяца подряд. На квартиры, построенные до 70-х годов, ипотечные кредиты не выдаются. В свое время квартиры в "сталинках" были самыми дорогими, а сегодня они либо не продаются, либо продаются с большим трудом. Покупатели ищут квартиры только в новостройках. Из-за снижения интереса к квартирам на вторичном рынке, соответственно, снижаются и цены", - сказал Ибрагимов.