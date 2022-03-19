В Масаллы река затопила село, эвакуируется население

После проливных дождей река Алвады в Масаллинском районе вышла из берегов и затопила село Тезе Алвады.

Об этом сообщил Day.Az представитель Исполнительной власти (ИВ) района Фахраддин Мамедов.

По его словам, девять семей были эвакуированы из села на лодках и размещены в домах родственников.

"Река проходит через село. Многим домам нанесен ущерб. Некоторые затопило на полметра, другие на метр. Людей эвакуируют из них на лодках", - сказал Мамедов.

Представитель ИВ отметил, что сумма нанесенного ущерба пока неизвестна.

"Будет создана комиссия, которая его определит. Погибло большое количество домашней птицы. В одном дворе погибло около 100 овец. Под водой остались дворы, посевы", - сказал Мамедов.