https://news.day.az/society/1445978.html В Азербайджане сошла снежная лавина - ВИДЕО
В Азербайджане сошла снежная лавина - ВИДЕО
В течение последней недели из-за циклона во многих районах Азербайджана выпал сильный снег.
Как передает Day.Az, свидетельствующие об этом кадры были опубликованы в социальных сетях.
В высокогорных селах Исмайыллинского района, а также на дороге в Лагич сошла снежная лавина.
Движение автомобилей было полностью парализовано.
В данный момент там работает техника для очистки территории.
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