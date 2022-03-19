В Азербайджане сошла снежная лавина

В течение последней недели из-за циклона во многих районах Азербайджана выпал сильный снег.

Как передает Day.Az, свидетельствующие об этом кадры были опубликованы в социальных сетях.

В высокогорных селах Исмайыллинского района, а также на дороге в Лагич сошла снежная лавина.

Движение автомобилей было полностью парализовано.

В данный момент там работает техника для очистки территории.