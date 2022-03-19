Сколько продлится дождливая погода в Азербайджане?

Неустойчивая, дождливая погода сохранится до 25 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 11:00 на территории страны наблюдались неустойчивые погодные условия, местами шел дождь, в горных районах выпал - снег, образовался снежный покров.

По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на Каспии достигла 2.5 метров.

Наблюдаемая на территории страны нестабильная, дождливая погода, сохранится до 25 марта.