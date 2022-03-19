Вниманию желающих поступить в вузы и колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обратился к абитуриентам, окончившим XI класс в этом году или сдавшим в прошлом году выпускной экзамен (первый этап вступительного экзамена), но не прошедшим регистрацию до 17 марта.

В поступившем в Day.Az сообщении ГЭЦ говорится, что ГЭЦ предоставит дополнительную возможность для регистрации абитуриентам, желающим поступить в высшие и средние специальные учебные заведения, но не подтвердившим электронное заявление до 17 марта.

Программа приема электронных заявлений для всех абитуриентов, окончивших XI класс в этом году, будет активирована в апреле-мае.

Для абитуриентов, сдавших в прошлом году выпускной экзамен (первый этап приемного экзамена), снова будет активирована программа приема электронных заявлений.

О датах активации программы приема заявлений будет предоставлена дополнительная официальная информация.