Сколько всего пассажиров автобусных рейсов посетили Шушу и Агдам?

Сегодня Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана организовала 71-й по счету регулярный автобусный рейс на освобожденные территории. В целом с 24 января по направлению Шуша-Агдам освобожденные территории посетили 3 196 пассажиров. Об этом сообщили Day.Az в министерстве цифрового развития и транспорта.

По данным ведомства, учитывая многочисленные обращения граждан, было принято решение о выполнении в дни праздника Новруз ежедневных автобусных рейсов по маршруту Баку-Шуша-Баку.

Билеты на автобусы можно приобрести на портале www.yolumuzqarabaga.az.