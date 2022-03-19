Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 20 марта.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Местами на Абшеронском полуострове выпадет мокрый снег, местами северо-западный ветер усилится.

Температура воздуха ночью и днем составит 2-5° тепла, в Баку ночью и днем - 2-5° тепла. Атмосферное давление выше нормы - составит 771 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами снег, временами будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 5-9° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, в высокогорье - до 15°мороза, днем - 0-5° мороза.