В Масаллы и Джалилабаде эвакуируют жителей

МЧС Азербайджана распространило информацию о наводнениях в Масаллинском и Джалилабадском районах, передает Day.Az.

Было отмечено, что начиная с ночи 19 марта, в результате интенсивных дождей, обрушившихся на южный регион республики, в реках и водоканалах повысился уровень воды, что привело к наводнению в нескольких населенных пунктах Масаллинского и Джалилабадского районов.

"Для ликвидации последствий в селах Моллаоба, Бадалан, Тезе Алвады Масаллинского района, городе Джалилабаде и селе Беджиреван привлечены силы и техника Южного регионального центра МЧС, войск гражданской обороны, Службы спасения особого риска, Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах и Государственной службы пожарной охраны.

Эвакуированы 39 человек, операция продолжается.

МЧС рекомендует населению соблюдать правила безопасности в связи с дождливой погодой, которая в некоторых районах приобретает интенсивный характер, а также держаться подальше от зон затопления и наводнения, при возникновении этой опасности немедленно подниматься на близлежащую высоту.

Обращаясь к людям, проживающим в этих районах, а также выезжающим в горы, следует по возможности не покидать населенный пункт, при возникновении такой необходимости заблаговременно оповестить близких о направлении движения, обеспечить достаточный запас топлива при движении на автомобиле, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих знаков, избегать мест, где возможна снежная лавина, в том числе крутых склонов, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты", - говорится в информации ведомства.