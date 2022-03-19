В Баку встречают Новруз

В связи с Новруз байрамы столица Баку по праздничному украшается.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках подготовки ведутся декоративные работы в различных уголках столицы - в Приморском национальном парке, вокруг Девичьей башни, в Ичеришехер и других местах.

Исполнительной властью города Баку и её структурами в столице проводятся соответствующие мероприятия в связи с Новрузом, одним из самых дорогих праздников нашего народа. Прежде всего, в целях украшения города, создания праздничного настроения у людей в столице проводятся масштабные работы по наведению чистоты, организуются субботники. Центральные улицы города, некоторые улицы в районах украшены различной праздничной атрибутикой. Сделано красочное освещение.

В парках и озелененных зонах, благоустроенных кварталах осуществляется уход за озеленением, обрезаются деревья, высаживаются новые цветы и кустарники. В парках осматриваются спортивные и детские развлекательные сооружения, скамейки, а нуждающиеся в ремонте приводятся в порядок. В парках и на улицах создаются композиции из ярких цветов.

Витрины объектов общественного питания и обслуживания, киоски и автостоянки, электрические столбы моются, убираются и украшаются праздничной атрибутикой. Перед объектами выстраиваются новые цветочные горшки, обновляются цветы в ранее расставленных горшках.

Возле станций метро, являющихся самыми людными местами, установлено более 20 палаток, организованы праздничные ярмарки.

Следует отметить, что Новруз отмечается как масштабный праздник в связи с приходом весны и олицетворяет радостные события - конец зимы и начало весны. Празднование Новруза означает празднование наступления нового года, первого дня весны.