https://news.day.az/society/1446026.html Минтруда Азербайджана обратилось к гражданам
Минтруда Азербайджана обратилось к гражданам
С 20 по 27 марта доступ к подсистемам министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет ограничен.
Как передает Day.Az, об этом говорится на странице министерства в Facebook.
В публикации отмечается, что это связано с переходом электронной инфраструктуры ведомства в "правительственное облако".
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