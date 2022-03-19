Минтруда Азербайджана обратилось к гражданам

С 20 по 27 марта доступ к подсистемам министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана будет ограничен.

Как передает Day.Az, об этом говорится на странице министерства в Facebook.

В публикации отмечается, что это связано с переходом электронной инфраструктуры ведомства в "правительственное облако".