Главы дипломатических миссий отметили в Баку праздник Новруз

В Международном фонде тюркской культуры и наследия в Баку состоялось праздничное мероприятие, посвященное празднику Новруз, сообщили Day.Az в пресс-службе фонда.

На открытии мероприятия президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравила гостей с наступающим праздником Новруз.

"В этот знаменательный день мы отмечаем одну из традиций тюркских народов, имеющую древнюю историю - праздник Новруз, символ прихода весны, возрождения и обновления. Новруз байрамы - это мировой праздник, олицетворяющий пробуждение природы и очищение духа. Сегодня страны - учредители фонда: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, а также Узбекистан и Туркменистан, страна - наблюдатель Венгрия, а также Литва накрыли столы, демонстрирующие культуру и представляющие образцы национальной кухни", - сказала она.

В своем выступлении Гюнай Эфендиева также коснулась темы Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"Мы бесконечно благодарны Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем героям, благодаря которым мы испытали эти прекрасные чувства", - сказала она.

"Новруз - это память. Это традиция, вобравшая в себя тайны жизни, надежду на будущее, счастье и изобилие, которые тюркские народы сохранили до наших дней, освятили и передали будущим поколениям.

Новруз - это богатство. Жемчужина, которая своим значением и элементами вносит вклад и обогащает тюркский мир, а также мировую культуру в целом. Новруз - это начало. Это вера в лучшее будущее. Это новый путь развития. Это настойчивое трудолюбие. Это маяк надежды, который светит, несмотря ни на какие преграды. Новруз - это призыв. Это звук, проходящий через непрерывный поток времени, реализующийся в коллективной памяти, напоминающий нам о нашей истории, наших предках, о том славном пути, который мы прошли. И, наконец, в нашем глобальном мире Новруз - это мир. Это - отсутствие детских слез, тепло и уют домашнего очага. Это примирение", - отметила Гюнай Эфендиева.

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев, высоко оценив организованное мероприятие, подчеркнул, что Новруз имеет статус официального международного праздника ООН.

"Это совместное достижение Азербайджана, наших традиционно дружественных, партнерских стран, наших ближайших соседей. Новруз имеет большое культурное и духовное значение, силу и послание. Новруз - это фактор, объединяющий страны, народы, нации, общества. Новруз уже является измерением культурной дипломатии. Уже два года, как освобождены от оккупации земли Азербайджана. Наши костры Новруза будут зажжены в Шуше, на Джыдыр дюзю. В Шуше, Физули, Агдаме и Джебраиле продемонстрируют наш знаменитый танец яллы, другие национальные песни и традиции", - сказал Рзаев.

Выступившие на мероприятии посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, посол Кыргызстана Кайрат Османалиев, первый заместитель посла Турции Барыш Сайгын, посол Узбекистана Бахром Ашрафханов, посол Туркменистана Мекан Ишангулиев, посол Венгрии Виктор Седеркени и посол Литвы Эгидиус Навикас поделились своими мыслями о древнем празднике Новруз, о его праздновании в представляемых ими странах.

В мероприятии также приняли участие руководители и представители международных организаций, депутаты.

С целью пропаганды богатого наследия тюркского мира на мероприятии были установлены стенды с образцами национальной кухни тюркских народов. Затем под звуки этнической музыки были продемонстрированы национальные костюмы, отражающие многовековую культуру стран-участниц и наблюдателей фонда, представлены обычаи и традиции праздника Новруз.